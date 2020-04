Liga holandesa define regresso para 19 de junho

Começa a pairar no ar a ideia de que o pior da pandemia covid-19 já foi ultrapassado, pelo que as federações de cada país já pensam no regresso à competiçao. A Liga holandesa, por exemplo, esteve mais uma vez reunida por videoconferência e definiu o dia 19 de junho como a data mais provável para a competição retomar, com jogos à porta fechada, embora realce que a saúde dos jogadores é o mais importante e que só avança com a autorização das autoridades sanitárias.





O organismo que gere a Liga holandesa pretende que as equipas regressem aos treinos em meados de maio e que os jogadores estendam os respetivos contratos até ao final da temporada. A Eredivisie pretende seguir as indicações da UEFA e quer terminar a época, pelo que pediu a colaboração de todos os intervenientes para que se encontre a melhor solução possível, uma vez que clubes como Ajax, AZ Alkmaar e PSV Eindhoven defendem que o campeonato seja definitivamente interrompido. Este cenário ainda não está descartado, mas o organismo pede prudência e afirma que ainda é muito cedo para se avançar com tal decisão.