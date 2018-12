Liga Portugal vai dar ajuda na criação da Liga Angola

A Liga Portugal vai colaborar com a Federação Angolana de Futebol (FAF) tendo vista a implementação da Liga Angola. O Memorando de Entendimento foi assinado esta quinta-feira, em Luanda, entre as duas instituições.Pedro Proença considerou "este é um dia histórico para o futebol angolano, mas também para a Liga Portugal, apostada, cada vez mais em internacionalizar a marca e a indústria do futebol profissional""Ficou definido o compromisso entre as partes de iniciar as competições profissionais, já sob a égide da Liga Angola, em 2020", esclareceu Pedro Proença, acrescentando que se trata de "um desafio abraçado em conjunto com a FAF, que passa pela troca de experiências e de know-how". A partir de janeiro dois a quatro quadros da FAF cumprirão um período de estágio na Liga Portugal."Vamos preparar uma equipa de trabalho para apoiar diretamente a criação de uma comissão de instalação da futura Liga Angola", anunciou Pedro Proença, que manifestou "total disponibilidade para dar todo o apoio na definição de um modelo de gestão e financeiro sustentável".A Federação Angolana de Furebol anunciou a criação de uma Comissão Técnica para trabalhar diretamente com a Liga Portugal em questões administrativas e de desenvolvimento estratégico, de forma a perceber como funciona a organização do futebol profissional português, nas suas diversas áreas de atuação.