Liga sul-coreana arranca em maio com jogos à porta fechada

A liga sul-coreana de futebol começa a ser disputada em maio, com mais de dois meses de atraso, motivado pela pandemia de covid-19, informaram hoje os responsáveis pela organização da prova, citados pela agência noticiosa Yonhap.

A data de início da 'K League' de 2020 ainda não está definida, com a competição a poder arrancar em 09 ou 16 de maio, mais de dois meses após o previsto (29 de fevereiro) e com a realização de jogos à porta fechada, para evitar a propagação da pandemia.

Os dirigentes da primeira divisão da Coreia do Sul, cujo campeão, o Jeonbuk Motors, é treinado pelo português José Morais, optaram ainda pela redução do número de jornadas, a fim de adaptar o calendário ao atraso do início do campeonato.

Além de José Morais, que na época passada levou a equipa da cidade de Jeonju à conquista do título nacional, também a seleção da Coreia do Sul é orientada pelo treinador português Paulo Bento.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 167 mil mortos e infetou mais de 2,4 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 537 mil doentes foram considerados curados.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram, entretanto, a desenvolver planos de redução do confinamento e, em alguns casos, a aliviar algumas das medidas.