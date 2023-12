Liga turca de futebol será retomada em 19 de dezembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O campeonato turco, suspenso após a agressão na segunda-feira a um árbitro, vai ser retomado em 19 de dezembro, informou esta quarta-feira o presidente da federação de futebol do país (TFF).

"Todas as ligas serão retomadas na terça-feira, dia 19 de dezembro", especificou Mehmet Büyükeksi, presidente do organismo e que na noite de segunda para terça-feira tinha anunciado o adiamento de todos os jogos do campeonato e sem data prevista para que fossem retomados.

O dirigente esclareceu que a 16.ª jornada, que inicialmente deveria decorrer entre sexta-feira e segunda-feira, de 15 a 18 de dezembro, continuará com os jogos adiados, com o campeonato a regressar já na 17.ª ronda, que tem início a 19 de dezembro.

Mehmet Büyükeksi disse ainda que as sanções contra o Ankaragücü podem ser comunicadas na quinta-feira, no seguimento dos incidentes após o jogo com o Rizespor (1-1), nomeadamente a violenta agressão ao árbitro Halil Umut Meler.

Meler foi atacado a soco pelo presidente do Ankaragücü, Faruk Koca, e pontapeado na cara e cabeça no final de um jogo por elementos ligados ao mesmo clube.

O dirigente, que, entretanto, se demitiu da liderança do clube turco, e outros dois suspeitos de terem agredido Umut Meler foram presos em Ancara, acusados de "ferir um árbitro no exercício da sua função" e de violar a lei contra a violência no desporto.