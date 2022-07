Lille perde com Espanyol e sofre primeira derrota da pré-época

O Lille, comandado em 2022/23 pelo treinador português Paulo Fonseca e que teve o futebolista internacional José Fonte a titular, sofreu a primeira derrota na pré-época, ao perder com o Espanyol, por 2-0.

No jogo particular, no Complexo de Futebol de Marbella, a equipa francesa não contou com o também internacional português Renato Sanches, que estará de saída, quando se fala que AC Milan e Paris Saint-Germain têm interesse no médio.

Na primeira derrota da pré-época, os franceses sofreram os golos já na segunda parte, com Joselu a marcar o primeiro ds catalães, aos 60 minutos, e Puado o segundo, aos 65.

Antes, o Lille tinha goleado o Dunkerque, da terceira divisão, por 5-0, e, no sábado, empatado 2-2 com o Las Palmas, numa pré-época em que se segue na sexta-feira novo particular, desta vez com o Cádiz.