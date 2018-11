Lindelöf foi eleito futebolista sueco do ano e a polémica está instalada

Victor Lindelöf foi eleito o melhor futebolista sueco de 2018, uma distinção da Federação Sueca de Futebol que está a gerar alguma polémica nas redes sociais.O defesa do Manchester United, que durante cinco temporadas representou o Benfica, foi nomeado como melhor jogador sueco com base na campanha que fez no Mundial 2018, em que a seleção nórdica chegou aos quartos de final.Mas há muitas vozes que apontam o central Andreas Granqvist, vencedor do ano passado e autor de dois golos no Mundial da Rússia, como o merecedor do prémio. Outros são os que lembram a temporada de Zlatan Ibrahimovic na MLS, onde em 27 partidas pelos LA Galaxy apontou 22 golos e fez ainda 10 assistências.