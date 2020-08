Lindelöf herói na sua cidade: perseguiu e deteve um ladrão durante vários minutos

Victor Lindelöf reforçou o estatuto de ídolo em Vasteras. Enquanto passeava na sua cidade natal com a namorada, o central do Manchester United travou um assaltante e reteve-o durante cinco minutos até à chegada da polícia. Segundo o 'Aftonbladet', eram cerca das 10h30 quando o ladrão tirou a bolsa a uma senhora na casa dos 90 anos e fugiu, acabando por ser apanhado pelo internacional sueco.





"Um homem que estava por perto correu atrás do suspeito, apanhou-o e manteve-o naquele sítio até que as autoridades tomassem conta da ocorrência", pode ler-se no comunicado da polícia local, que não confirmou a identidade do 'herói': "O homem que interveio era muito rápido e fisicamente robusto. É tudo o que posso adiantar por agora. Mas era claro que se tratava de alguém muito veloz em distâncias curtas". No entanto, várias testemunhas no local garantiram que se tratava mesmo de Lindelöf.Um porta-voz do Manchester United esclareceu ainda que o defesa não irá fazer qualquer comentário público sobre o sucedido: "Ele correu atrás do ladrão e recuperou a bolsa sem recorrer à violência. O Victor acredita que qualquer um teria feito o mesmo naquelas circunstâncias."