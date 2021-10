Lineker e a 'boca' de Maradona: «Se tivesses sido tão bom a jogar como a apresentar...»

Gary Lineker é um conhecido fã dos craques argentinos Diego Maradona e Lionel Messi. O antigo avançado, múltiplas vezes melhor marcador da Premier League, nunca escondeu a admiração pelos icónicos números 10 da Argentina e, desta vez, Lineker voltou a reforçar o seu apreço pelas duas estrelas comparando-as a Ronaldo, o 'Fenómeno', e Cristiano Ronaldo.





"Amo futebol e o que eles deram ao jogo, ninguém mais deu. Sem compará-los, ambos faziam coisas que o resto dos mortais não podem nem imaginar. Eles deram-nos felicidade. Houve outros grandes jogadores, como os dois Ronaldos, por exemplo, mas considero-os mais como tremendos goleadores. Diego [Maradona] e Leo [Messi] faziam e fazem, em cada partida, duas ou três coisas que nem eu nem quase ninguém fez em toda a carreira. Eles jogam 'outro desporto'", explicou Lineker em entrevista ao jornal 'Marca'.O ex-avançado de equipas como Barcelona, Leicester ou Tottenham explicou o que o leva a considerar os dois argentinos verdadeiros craques. "Veem as coisas de forma diferente, alegram-me o dia, dão-me prazer quando os vejo. Olho para as suas jogadas e, mesmo eu que fui profissional, pergunto-me: 'Diabos, como fazem aquilo?' O facto de ambos serem argentinos não modifica a minha perceção. E digo isto, sabendo que o Diego fez muito dano à Inglaterra naquele jogo do Mundial do México de 1986", disse o internacional inglês referindo-se à famosa jogada da 'mão de Deus'.A icónica jogada que muito contribuiu para tirar o título de campeão do mundo à Inglaterra e levá-lo para a Argentina ainda causa muito rancor aos adeptos britânicos, porém Lineker afirmou já ter perdoado Maradona: "Claro que sim. Aquele que talvez ainda não tenha perdoado foi o árbitro [o búlgaro Bogdan Dochev, já falecido]. O seu auxiliar viu aquela mão, tenho a certeza. Mas acho que teve medo".O agora apresentador da BBC foi ainda questionado acerca da sua nova carreira e sobre qual delas desempenhou da melhor forma. "Respondo com uma história. Apresentei a cerimónia do sorteio do Mundial'2018 na Rússia. No painel tinha as oito seleções campeãs do mundo e estava lá Diego Maradona. O sorteio era complexo de apresentar. No final do evento, vem o Diego e diz-me: 'Se tivesses sido tão bom a jogar como fazes isto, talvez tivesses estado ao meu nível no campo', contou.