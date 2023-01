Lineker e o áudio pornográfico que interrompeu transmissão da BBC: «Pedir desculpa porquê?»

Gary Lineker falou, na noite desta terça-feira, acerca do áudio pornográfico que se ouviu em direto na transmissão da BBC quando este se preparava para dar início aos comentários da partida entre Wolverhampton e Liverpool, frisando que "já conhecia" o som em questão e que a televisão britânica "não precisava de ter pedido desculpa" pelo sucedido."Se esta manhã [de ontem] me dissessem que à noite estaria a falar sobre um escândalo pornográfico, teria ficado aterrorizado. Quando aquilo começou, reconheci o som. Acho que todos já 'caímos' nessa armadilha a abrir uma mensagem no WhatsApp ou algo assim", começou por dizer à 'Newsnight'.E prosseguiu: "O som estava tão alto que não conseguia ouvir nada do que os outros diziam. Tenho de dizer que até achei engraçado. Sei que a BBC lançou um comunicado a pedir desculpa, mas não sei porquê. Acho que não há que pedir desculpa por nada".Lineker assumiu ainda que daí para a frente "foi bastante complicado" seguir com a análise do pré-jogo. "Foi difícil levar aquilo a sério quando algo assim se estava a passar nos bastidores. Na verdade até acrescentou algo ao jogo. Acho que ninguém queria saber do jogo. Houve um grande golo, que na verdade acho que foi a única coisa que acrescentou ao 'show'. Acho que foi uma boa brincadeira, créditos a quem a fez. Foi engraçado", concluiu.Recorde-se que Lineker revelou nas redes sociais, alguns instantes depois do sucedido, ter encontrado um telemóvel suspeito algures no cenário. "Bem, encontrámos este telemóvel com fita cola no cenário. A sabotagem foi divertida", escreveu.