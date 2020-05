Lineker: «Messi é do pouco que podemos desfrutar do futebol sem público»

A BBC reservou este sábado para dedicar a sua emissão desportiva a Lionel Messi, avançado do Barcelona, denominado 'Messi Day' e Gary Lineker, ex-internacional inglês e agora comentador televisivo acha mesmo que poder ver o astro argentino com a bola num campo é algo de muito positivo neste 'novo normal' do futebol.





"Messi é do pouco que podemos desfrutar do futebol sem público", começou por dizer o ex-avançado e ainda acrescentou: "Cada vez que o vejo jogar, inclusive nos dias em que não está tão bem, há momentos em que pensas: 'Como é que ele faz aquilo?' Faz três ou quatro coisas durante um jogo que eu provavelmente não fui capaz de fazer durante toda a minha carreira. Há coisas que mais ninguém consegue fazer."Mas, os elogios não se ficaram por aqui e Lineker ainda comparou Messi com Michael Jordan, ex-jogador de basquetebol."O Jordan tem uma personalidade muito diferente, é mais aberto, mas também se pode descrever Messi num sentido semelhante ao de Jordan, como um ícone cujo impacto e habilidade transcende o próprio desporto. Não tem de se gostar de basquetebol para apreciar Jordan, da mesma que forma que não é preciso gostar de futebol para desfrutar de ver Messi a jogar. Tal como Jordan, Messi é o melhor de todos os tempos a jogar este desporto", sublinhou.