Lionel Messi deu boleia a Otamendi e Acuña no seu avião privado

Lionel Messi viajou este domingo para a Argentina para se juntar à seleção albiceleste para mais uma ronda de compromissos relativos à qualificação para o Mundial’2022. Mas, desta vez, o astro do Barcelona não viajou sozinho com a família.





De acordo com o 'As', Messi disponibilizou o seu avião privado a vários outros jogadores seus amigos, para que não tenham de correr o risco de viajar em voos comerciais em plena pandemia de Covid-19.Assim, Messi deu "boleia" a companheiros da seleção argentina, como Paulo Dybala, Lucas Ocampos, Juan Foyth e ainda o benfiquista Nicolas Otamendi e o ex-sportinguista Marcos Acuña. Para além destes, também Luis Suárez aproveitou a disponibilidade de Lionel Messi para viajar até à América do Sul, ainda que o avançado do Atl. Madrid se vá juntar à equipa do Uruguai.