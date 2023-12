Lionel Messi pensou imitar... Cristiano Ronaldo

Lionel Messi foi eleito o melhor atleta do ano pela revista ‘Time’. Em declarações prestadas à publicação norte-americana, o argentino assumiu que esteve perto de se juntar a Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. "É verdade que pensei bastante em ir para a liga saudita, porque conheço o país e sei que criaram uma competição muito grande, que no futuro pode tornar-se uma liga muito importante. Como embaixador de turismo do país, era um destino atrativo para mim, especialmente porque eu gostei de tudo o que visitei, por causa da forma como o futebol está a crescer lá e do esforço que estão a fazer para criar uma competição de topo. Era a Arábia Saudita ou a MLS, e ambas as opções eram bastante interessantes para mim", adiantou.

O internacional argentino realçou ainda que o regresso ao Barcelona também foi uma possibilidade que esteve em cima da mesa. "A minha primeira opção era voltar ao Barcelona, ??mas não foi possível. Tentei voltar e não aconteceu", lembrou.