Lionel Messi recebe o Laureus para Desportista do Ano

O Laureus de Desportista do ano foi atribuído esta segunda-feira a Lionel Messi, futebolista argentino que levou a formação alviceleste ao 3º título mundial, no Qatar'2022. O melhor jogador do Mundo da atualidade superou a concorrência, no galardão atribuído em Paris, do colega de equipa e também futebolista Kylian Mbappé e dos tenistas Rafael Nadal e Iga Swiatek."Quero agradecer à Academia Laureus porque o que torna estes prémios tão especiais para nós, atletas, é o facto de eles serem votados por campeões incríveis, meus heróis, e isso coloca as minhas conquistas no desporto num contexto real. Esta é a primeira vez que sou o único vencedor do prémio e, depois de um ano em que finalmente ganhámos outra conquista que perseguíamos há muito tempo, o Mundial no Qatar, é uma honra poder segurar esta estatueta Laureus", explicou Messi durante a cerimónia.O futebolista, de 35 anos, já havia vencido em 2020 mas o galardão foi na altura partilhado com o piloto da Fórmula 1 Lewis Hamilton.Já o espanhol Carlos Alcaraz viu ser-lhe atribuída a distinção de Desportiva Revelação do Ano.