Argentina: Lisandro López partiu um dedo do pé

Lisandro López, central do Boca Juniors e que já representou o Benfica, vai parar durante perto de um mês.





Lisandro López: fractura de la falange proximal del cuarto dedo del pie izquierdo. Será tratada de manera conservadora.



Departamento Médico de Fútbol Profesional del CABJ — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) February 17, 2020

O argentino partiu o quarto dedo do pé esquerdo no recente duelo com o Central Córdoba e ficará de fora no sprint final da luta pelo título.