Lituânia: empate no duelo de lusos

Ninguém se ficou a rir no duelo entre treinadores portugueses realizado em Telsiai. João Prates estreou-se no banco do Dziugas com um empate (2-2) frente ao Süduva de Miguel Moreira em jogo respeitante à 15.ª jornada do campeonato da Lituânia.

Ivo Braz, médio ofensivo português de 27 anos (nas últimas temporadas representou o Sacavenense, o Oriental e o Olhanense), marcou o golo inaugural do Dziugas. Mbombo, ponta de lança congolês de 26 anos, bisou pelo Süduva. O Dziugas interrompeu a série de cinco derrotas mas manteve o 9.º e penúltimo lugar na liga lituana, visitando o Zalgiris (2.º classificado) na quarta-feira. Por seu turno, o Süduva viu interrompida a série de quatro vitórias no campeonato, encontrando-se no 5.º posto a seis pontos do líder Panevezys (menos um jogo). Irá defrontar, já na terça-feira, o Hegelmann Litauen (3.º classificado).