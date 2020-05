Liverpool devolve dinheiro dos jogos em casa aos adeptos

O Liverpool informou esta terça-feira que irá devolver dinheiro aos adeptos com bilhete de época e aos que compraram bilhetes para cada um dos quatro jogos que o clube ainda teria em casa na Liga inglesa.

A Premier League foi suspensa após a 29.ª jornada, disputada até 9 de março, devido à pandemia da covid-19, que parou as competições desportivas em quase todo o mundo, face ao risco elevado de contágio.

"Como informámos em 20 de abril, todos os adeptos que compraram bilhetes para os quatro jogos restantes em casa vão receber a devolução do custo dos bilhetes", indicou o clube campeão europeu numa nota na sua página oficial.

No momento da interrupção da Premier League, o Liverpool liderava a competição, com mais 25 pontos do que o campeão Manchester City, de João Cancelo e Bernardo Silvo, a nove jornadas do final.

Ainda não há data para o regresso do campeonato inglês, embora se saiba que os restantes encontros serão jogados à porta fechada.

Na nota de hoje, os 'reds' acrescentam ainda que os lugares de época terão também uma devolução, proporcional, bem como os bilhetes comprados para o jogo da equipa feminina em casa do Everton, depois do anúncio na segunda-feira do cancelamento do campeonato feminino.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas -- Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Escócia, Bélgica e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 03 de junho. A Liga alemã regressou em 16 de maio.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 344 mil mortos e infetou mais de 5,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,1 milhões de doentes foram considerados curados.