LiveScore oculta competições na Rússia por "solidariedade com o povo na Ucrânia"

A 'LiveScore', um site especializado em resultados de futebol e outros desportos em direto, comunicou esta terça-feira que não irá fazer o habitual acompanhamento a todos os eventos desportivos que envolvam equipas, competições ou atletas russos devido à invasão da Rússia ao território da Ucrânia.

"Em solidariedade com o povo na Ucrânia, o LiveScore não fará o acompanhamento de qualquer partida ou competição na Rússia nos próximos tempos. Isto inclui todos os níveis das competições profissionais que numa outra ocasião teriam a nossa cobertura. O povo da Ucrânia estão no nosso pensamento, e nós condenamos as ações que têm sido levadas a cabo pelo governo da Rússia", pode ler-se.