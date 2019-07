Ljubisa Tumbakovic é o novo selecionador da Sérvia

Ljubisa Tumbakovic é o novo selecionador nacional de futebol da Sérvia, adversária de Portugal na fase de grupos de qualificação para o Euro2020, anunciou hoje a federação daquele país.





O técnico, de 66 anos, sucede ao compatriota Mladen Krstajic, que foi afastado do comando da equipa no mês passado, após a goleada, por 5-0, diante da Ucrânia, e da vitória (4-1) frente à Lituânia, jogos referenter à qualificação para o Europeu.A estreia de Ljubisa Tumbakovic, após deixar a seleção do Montenegro, acontece precisamente diante da equipa das 'quinas', em 07 de setembro.