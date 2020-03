Lokomotiv tenta um desconto por João Mário

O Lokomotiv já tinha manifestado o interesse em ficar com João Mário a título definitivo, mas agora procura renegociar o preço com o Inter. No contrato de empréstimo por parte dos italianos está definida a opção de compra do médio português por 18 milhões de euros, só que, segundo ‘La Gazzetta dello Sport’, o clube moscovita quer baixar o valor e já encetou negociações com o emblema de Milão.





João Mário, por seu lado, já confessou sentir-se bem na capital russa e no Lokomotiv, onde conseguiu ter mais minutos de jogo. Desde que chegou a Moscovo no verão passado, contabiliza 15 partidas – 11 no campeonato e quatro na Champions – um golo e três assistências.