Loucos com Jesus: Turcos pedem que palestras do técnico sejam transmitidas em direto

O Fenerbahçe de Jorge Jesus venceu na terça feira o Antalyaspor por 2-1, em encontro da 16ª jornada da liga turca. Os pupilos do treinador português foram para o intervalo a perder e na segunda parte deram a volta, mercê de dois golos de Michy Batshuayi.

Nihat Kahveci, antigo internacional turco e atual comentador, foi direto ao assunto na hora de abordar o sucesso do Fenerbahçe. Elogiou o português e formulou um pedido à direção do clube.

"Quero ver o Jesus a falar ao intervalo. Quero ver as palestras dele e faço esse pedido ao presidente Ali Koç. Numa altura em que até as gravações das comunicações do VAR são públicas, o Fenerbahçe deveria transmitir o que ele diz aos jogadores. Assim entenderíamos como as coisas acontecem", resumiu.

Recorde-se que o clube liderado por Jorge Jesus segue na 1ª posição da tabela, com 35 pontos. O Galatasaray, com menos um jogo, tem 33 pontos.