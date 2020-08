Loucura na Tanzânia: Um helicóptero, 60 mil adeptos e distanciamento físico... nem vê-lo

A pandemia fez com que a grande maioria das ligas decorressem e terminassem com jogos à porta fechada, mas nesta altura já existem campeonatos com bancadas parcialmente preenchidas em noutros discute-se essa possibilidade.





Muitos países temem uma segunda vaga de Covid-19 nos próximos meses mas em África, nomeadamente, na Tanzânia, esse cenário não parece assustar. Prova disso foi o que aconteceu este sábado no jogo de apresentação do Simba SC, atual campeão daquele país, que registou cerca de 60 mil adeptos nas bancadas do estádio Benjamin Mkapa.Sem o mínimo de preocupação com o distanciamento social, a tarde teve como momento alto a chegada do músico Platnumz, que é adepto do Simba SC e chegou ao estádio... de helicóptero. Depois de aterrar em pleno relvado, o cantor deu um pequeno concerto ao vivo que deixou em delírio os espectadores.Depois da festa, foi a vez de a bola rolar e o Simba SC goleou o Vital'O FC, do Burundi, por 6-0.