Lovren e a cotovelada em Sergio Ramos para 'vingar' Salah: «Estava na hora de ele pagar»

Dejan Lovren admitiu numa entrevista a um canal egípcio que deu uma cotovelada em Sergio Ramos num jogo da Liga das Nações para vingar a lesão de Mohamed Salah sofrida às mãos do defesa espanhol na final da Champions.





Em 2018, na final da Liga dos Campeões entre o Liverpool e o Real Madrid, que os merengues ganharam, Salah saiu lesionado no início do jogo, na sequência de um lance com Sergio Ramos. Desde então o defesa espanhol tornou-se numa espécie de inimigo número um dos red devils e dos seus adeptos.Lovren sentiu que tinha de vingar o que tinha sucedido ao amigo e aproveitou o jogo da Liga das Nações, entre Espanha e Croácia. O central croata, que agora joga no Zenit, atingiu Sergio Ramos com uma cotovelada na cabeça que o árbitro não viu, mas depois acabou por ser sancionado com um jogo de castigo."Se atingi deliberadamente o Sergio Ramos depois de ele lesionar o Salah? Sim, é possível", admitiu Lovren. "O Luka Modric acalmou a tensão entre nós os dois. Atingi-o deliberadamente com o cotovelo e disse-lhe que estávamos empatados."O jogador não perdoa o espanhol. "Respeito o Sergio Ramos como jogador e o que faz pela sua equipa. Ganhou muitos títulos, mas por outro lado tem comportamentos que não gosto e que prejudicam os outros jogadores. Não quero fazer uma grande história disto, mas penso que o ele fez ao meu amigo Salah foi intencional e estava na hora de ele pagar."