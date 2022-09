Lucas Hernández desfalca Bayern Munique durante "várias semanas"

O Bayern Munique, atual campeão germânico, perdeu o futebolista francês Lucas Hernández durante as próximas semanas devido a lesão, anunciou esta quarta-feira o emblema bávaro numa nota publicada no seu site oficial.O clube de Munique explicou que Hernández, que na terça-feira fez o primeiro golo da vitória (2-0) sobre o Barcelona, na Liga dos Campeões, sofreu uma lesão muscular na perna esquerda e irá estar ausente durante "várias semanas".

O lateral de 26 anos, internacional francês, embora também tenha nacionalidade espanhola, está a realizar a sua quarta temporada no Bayern Munique, depois de ter feito toda a carreira no Atlético de Madrid.

No duelo com o Barcelona, Pavard, também defesa gaulês, saiu lesionado ainda na primeira parte, mas deverá regressar aos treinos no próximo dias, assim como Upamecano, central francês, que saiu tocado do jogo com os catalães.