Lucescu é um ‘papa-troféus’

Após sagrar-se campeão, Mircea Lucescu conduziu o Dínamo Kiev à conquista na Taça da Ucrânia, a 13ª da história do clube, tantas como o Shakhtar, recordista da prova. Tsygankov fez o golo ao Zorya, já no prolongamento (99’), que deu o troféu à equipa do técnico romeno, que passa a ter 34 títulos na carreira nas principais ligas europeias: Dínamo Bucareste (3); Rapid Bucareste (3); Galatasaray (2), Besiktas (1); Shakhtar (22); Zenit (1) e D. Kiev (2). Apesar dos êxitos – só Alex Ferguson tem mais troféus (48) –, os ultras do Dínamo não lhe perdoam o passado de sucesso no rival Shakhtar e continuam a contestá-lo.