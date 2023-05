Lugano visa FIFA e arbitragem no Mundial’2022: «Ajudaram a Argentina a ser campeã»

Diego Lugano ainda não aceitou a vitória da Argentina no Mundial’2022, acusando mesmo a FIFA e a arbitragem de ajudarem a seleção albiceleste. Quatro dos cinco penáltis batidos por Messi no Catar foram alvo das críticas de Lugano que afirma terem sido "forçados" pela arbitragem."Ajudaram a Argentina a ser campeã mundial. Não há dúvidas que deram uma ajuda. Tiveram o seu mérito, mas quatro dos cinco penáltis [que obtiveram durante a competição] não tenho dúvidas que foram forçados. É a realidade. Também há que dar mérito a Messi, que a nível mundial move imenso: achas que a FIFA não o vê e não o serve? A Argentina também tem mérito, soube aproveitar-se de tudo", disse o antigo internacional uruguaio ao programa de rádio 'Fútbol por Carve'.Lugano, que teve passagens em clubes como PSG, Fenerbahçe e São Paulo, comentou ainda a intervenção do VAR. "Desde a introdução do VAR que há um poder excessivo do árbitro de interpretar o que quer a qualquer momento. Num jogo pode haver 20 penáltis ou nenhum. O futebol está um caos", disse.E prosseguiu: "O que a FIFA fez com o VAR foi um movimento unicamente político para demonstrar que é transparente. A questão das mãos é um disparate. Se se mete um dedo, assinala-se penálti e ganha-se o jogo. É um erro por parte da FIFA. Os jogadores não têm opinião, mas os dirigentes que nunca jogaram futebol têm. O VAR traz mais dúvidas do que justiça ao futebol. Obriga o árbitro a intervir em jogadas estúpidas e inconsequentes".