Luís Boa Morte anunciado como adjunto do Maccabi Haifa

O novo clube de Boa Morte está no quarto lugar, com 18 jornadas já realizadas, e tem como grande objetivo o apuramento para as competições europeias.

O treinador do Maccsbi Haifa é o israelita Marco Balbul, que assumiu funções no final de dezembro, sucedendo ao holandês Fred Rutten. Boa Morte formará com Itai Mordechai o lote de adjuntos.

Luís Boa Morte, que hoje cessou funções como treinador dos sub-23 do Portimonense, depois da derrota em casa por 0-4 diante da Académica, vai trabalhar como adjunto no Maccabi Haifa, de Israel.