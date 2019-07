Luís Castro iniciou esta quarta-feira a defesa do campeonato ucraniano com uma vitória do Shakhtar Donetsk, que orienta, sobre o Oleksandria, por 3-1.A jogar no terreno adversário, a formação de Donetsk chegou ao intervalo a perder, com o golo de Maksym Tretyakov, aos 42 minutos.Os campeões retificaram bem na segunda parte, período em que se assinalaram os tentos de Bukhal, aos 58 minutos na própria baliza, e dos brasileiros Taison e Dentinho, respetivamente aos 73 e 90+1.Nos três jogos antecipados da primeira jornada conta-se também o triunfo de 2-0 do Dnipro-1 sobre o Olimpik Donetsk e do Dinamo de Kiev sobre o Karpaty, também por 2-0.Luís Castro, antigo treinador do Vitória de Guimarães, sucedeu esta época ao também português Paulo Fonseca - tricampeão em Donetsk -, que foi orientar a Roma na Liga italiana.O primeiro jogo oficial foi domingo e redundou numa derrota por 2-1, ante o Dínamo de Kiev, para a Supertaça da Ucrânia.