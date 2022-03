Luís Castro e a guerra na Ucrânia: «Os líderes mundiais deviam ter vergonha»

Entre a final da Taça do Qatar, que o Al-Duhail vai disputar domingo com o Al-Gharafa, e as notícias que dão como certa a sua ida para o Botafogo, Luís Castro segue também a guerra na Ucrânia. E o treinador português, que trabalhou no Shakhtar Donetsk entre 2019 e 2021, nem quer acreditar nas imagens que tem visto pela televisão."Estou concentrado no meu jogo, honestamente. Mas quando vejo na televisão o que se passa, as mensagens dos meus amigos, a destruição que está a acontecer em Kiev, somos obrigados a pensar", contou o técnico, em declarações ao jornal francês 'L'Équipe'."Como é que isto pode estar a acontecer num país que ama a liberdade, numa cidade com mais de 4 milhões de habitantes abertos ao Mundo? Então aí sim, penso, sobretudo porque há novas informações a cada segundo. Penso nesta guerra sem sentido, que só pode ser explicada pela sede desesperada de poder, sem ter em conta nem por um segundo o ser humano, o valor de uma vida humana", acrescentou.Luis Castro recorda a sua vida em Kiev, que era "perfeitamente normal". "Tenho amigos lá que têm mulheres e filhos pequenos, para eles é uma questão de sobrevivência. É uma situação terrível. Os líderes mundiais, não apenas os russos, deviam ter vergonha do que está a acontecer. Não podem falar sobre economia ou qualquer outro assunto. Nada pode ser colocado acima da paz. Estou estarrecido com o que está a acontecer. Mas estou ainda mais surpreso por não podemos a parar esta loucura. Continuamos a dizer que estamos a fazer o máximo, mas não é assim."O treinador, que colocou a sua casa em Portugal à disposição de uma família ucraniana, pede o fim do conflito. "Espero que o Mundo entenda e reaja antes que seja tarde demais. Só peço uma coisa: Por favor, parem a guerra, já chega!"