Luís Castro irritado: «Se estou a dizer que Ronaldo não está em condições de jogar....»

O Al Nassr lidera o Grupo E da Champions Asiática, só com vitórias e com mais 3 pontos do que o Persepolis e 8 do que Al Duhail e Istiklol. Com o apuramento à vista, a equipa de Luís Castro visita hoje o Al Duhail, num jogo com transmissão na CMTV (18 horas), mas Ronaldo fica de fora, frustrando a expectativa dos qataris. E o técnico luso não escondeu a irritação por ser questionado de forma insistente devido à ausência."Eu tenho respeito, como sempre tive, pelos jornalistas, e os jornalistas têm de ter respeito por mim. Se eu estou a dizer que o Ronaldo não está em condições de jogar, não estou a dizer que fui eu que decidi", disse, frisando: "Há uma recuperação que ele tem de fazer ao fim de uma série de jogos. As pessoas gostavam de ver o Ronaldo, mas o Al Nassr é uma equipa de bons jogadores, existe o Mané, o Brozovic, o Laporte..."