Luís Castro não tem medo de James, Brahimi e companhia

Em 2.º lugar na liga do Qatar, o Al Duhail enfrenta segunda-feira o Al Rayyan, quinto classificado, que conta com Brahimi, James e Nzonzi, nomes que não assustam o técnico Luís Castro: "são jogadores de alto nível, mas não se esqueçam da qualidade da minha equipa".





Em conferência de imprensa, o treinador português abordou a complicada situação vivida no clube nas últimas semanas. "Nós não apresentamos o mesmo onze ao longo das últimas jornadas. Tivemos problemas gravíssimos por lesões e também foi necessário fechar o clube durante uma semana por causa dos casos de Covid-19.Tivemos, em alguns jogos, sem sete ou oito jogadores", atirou.Entretanto, a exposição do problema não deve ser interpretada como uma desculpa, segundo o próprio Luís Castro, que diz ser "obrigação dos treinadores recuperarem os jogadores e mete-los prontos para entrar em campo". "Como já disse, estamos habituados a ultrapassar dificuldades e temos dois dias para preparar o jogo [contra o Al Rayyan]. Vamos fazê-lo... com confiança", rematou.