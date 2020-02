Luís Castro tentou 'poupar' e Shakhtar recorre ao banco para vencer nos descontos

Um golo de Marlos já nos descontos deu a vitória ao Shakhtar Donetsk, adversário do Benfica na Liga Europa, diante do Desna, no regresso do campeonato ucraniano após a pausa de inverno.

Diante do quarto classificado, o Shakhtar, líder do campeonato, fez algumas poupanças, com o treinador português Luís Castro a deixar no banco Ismaily, Taison ou Marlos, jogadores que tinham sido titulares diante do Benfica.

Na quinta-feira, a formação ucraniana venceu as 'águias' por 2-1, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, ronda que tem o segundo jogo dentro de quatro dias, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Luís Castro só conseguiu resolver o jogo frente ao quarto classificado com a entrada do trio de titulares, a partir dos 64 minutos, e com Marlos a marcar já aos 90+4', após assistência de Taison.

O Shakhtar lidera o campeonato ucraniano, com 53 pontos, mais 14 do que o segundo, o Dínamo Kiev.

A competição regressou este fim de semana com a 19.ª jornada, depois de mais de dois meses da habitual paragem de inverno.