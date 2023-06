Luis Díaz agudiza a crise da Alemanha

Anfitriã do Euro’2024, a Alemanha continua a desiludir e ontem somou o quarto jogo consecutivo sem vencer - 3 derrotas e 1 empate - ao perder (0-2) com a Colômbia em Gelsenkirchen. Ao nulo que se registava ao intervalo, seguiu-se uma 2ª parte em crescendo dos cafeteros, com Luis Díaz a abrir aos 54’ com um cabeceamento certeiro a cruzamento de Cuadrado. Seria o lateral da Juventus (82’, de penálti) a carimbar a primeira vitória dos colombianos sobre os germânicos à sexta tentativa. "Não cumprimos o plano. Resta pedir desculpa aos adeptos. Estamos num ciclo negativo, mas vamos quebrá-lo", afirmou o selecionador alemão Hansi Flick.