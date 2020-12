Luis Díaz: «Queiroz sai da seleção da Colômbia pela porta grande»

Luis Díaz concedeu uma entrevista à versão colombiana do jornal 'Marca' na qual, entre outros temas, abordou a saída de Carlos Queiroz do comando técnico da seleção da Colômbia. E o médio do FC Porto sublinha o trabalho positivo do técnico português à frente dos cafeteros.





"São coisas do futebol. Um dia és bom, no outro és mau. Faz parte do futebol e da vida dos treinadores. Ele é um treinador que trabalhou e fez as coisas muito bem. Apesar daquelas derrotas, sai pela porta grande. As pessoas olham sobretudo para os maus resultados, porque querem sempre que a sua equipa ganhe. Foram dois jogos difíceis para nós [Uruguai e Equador], aquelas derrotas custaram-nos muito, mas o trabalho do treinador foi excelente e demos o nosso melhor", afirmou Luis Diáz.Depois da goleada (6-1) sofrida frente ao Equador, surgiram rumores de que James Rodríguez e Luis Muriel se tinham envolvido em confrontos no balneário . Luis Díaz nega os factos. "São coisas que as pessoas falam e doem muito. Os jogadores falaram no balneário, mas não houve mal-entendidos. O que disseram não era verdade. Existe uma união e alegria incríveis entre nós e o que disseram era totalmente falso. Há sempre bom ambiente e, na verdade, quando fui à seleção pela primeira vez parecia que tinha estado lá toda a vida, porque todos me receberam muito bem", justificou o jogador de 23 anos.