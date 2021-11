Luís Figo e a Superliga: «Estão a tentar tirar os mortos da gaveta»

Luís Figo esteve numas jornadas organizadas pela adega Marqués de Murrieta, em Espanha, e falou de vários temas da atualidade do futebol, incluindo as críticas feitas a Cristiano Ronaldo.O antigo internacional português considera "absurdo" aquilo que muitas vezes se diz do avançado do Manchester United. "São parvoíces. Ele é o melhor. O futebol vive de resultados e a equipa não está a ter os resultados que se esperava. Está a ser um dos melhores da equipa, não entendo essas críticas."Figo abordou também o momento por que passam os dois clubes que representou em Espanha. "Vai ser um jogo duro para Real Madrid", explicou, referindo-se ao duelo desta noite com o Sheriff. "A equipa tem de garantir a qualificação e depois o primeiro lugar do grupo, algo que é muito importante. O rival é uma das revelações desta Liga dos Campeões, que já foi capaz de ganhar em Madrid."Sobre o Barcelona, e depois do empate com o Benfica, Figo nota "melhorias". Há uma melhoria de jogo, mas o futebol é algo mais. Gerou-se muita expectativa com a chegada de Xavi, vamos ver até onde poderá chegar."O antigo jogador, que agora trabalha para a UEFA, foi também questionado sobre a Superliga. "Estão a tentar tirar os mortos da gaveta. A Champions tem muitos anos de história e é lógico que melhore, à medida que a sociedade e o próprio futebol vão mudando. O que acho estranho é que equipas que estavam na associação de clubes e a colaborar com o novo formato da Champions estejam por trás da criação de uma nova competição. A UEFA não está contra o clube A, B ou C. Foram esses clubes que decidiram procurar uma nova competição. Só iam ser beneficiadas 20 equipas, não é só a UEFA, todo o Mundo do futebol está contra a Superliga. Está morta."