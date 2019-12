Luís Figo: «Quem pensa que pode derrubar a Liga dos Campeões vai fracassar»

Luís Figo também criticou duramente os planos para uma nova competição Superliga à escala mundial , que contaria com os principais clubes do Mundo num circuito fechado. Segundo o 'Financial Times', Florentino Pérez teria estado em contacto com o fundo CVC Capital Partners para a criação de uma prova que pudesse rivalizar com o Mundial de Clubes e que envolveria 40 equipas de topo divididas em duas ligas."A tão falada Superliga mundial mataria o prestígio e entusiasmo de adeptos e jogadores em torno das ligas nacionais e dizimaria os recursos conquistados por clubes de média e pequena dimensão. Para os jogadores, a Liga dos Campeões será sempre o topo a nível de clubes e quem teve a sorte de a conquistar, como eu, sabe que é o ponto alto da carreira. Concordo com o presidente da UEFA relativamente ao facto de quaisquer planos que matem o futebol nacional serem egoístas e terem de ser travados. Aqueles que pensam que podem derrubar o estatuto de melhor competição do Mundo à Liga dos Campeões acabarão por falhar", disse o antigo internacional português no Twitter.Figo alinhou assim pelo mesmo diapasão de Aleksander Ceferin, que