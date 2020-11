Luís Figo revela qual é o jogador atual que mais se parece consigo e a escolha surpreende

Não é todos os dias que um jogador de futebol pode ser comparado com Luís Figo... ainda para mais quando é o próprio a dizê-lo. Este sábado, em entrevista ao jornal espanhol 'Marca', o ex-internacional português foi convidado a escolher um jogador do futebol mundial atual que mais se assemelhe ao seu estilo de jogo, uma pergunta à qual Luís Figo não fugiu, dando uma resposta algo surpreendente.



"Se me perguntares por um jogador que me faça lembrar a minha forma de jogar, dir-te-ei que gosto muito de [Ousmane] Dembélé, tem tido pouca sorte com lesões mas tem um potencial enorme. Claro que também existem outros, como Gnabry, do Bayern Munique, que também é muito bom e jovem. Eles atuam como extremos e encantam-me porque gostam de provocar o um para um. Ansu Fati também começou assim, são jogadores que eu gosto porque gostam de arriscar e não têm medo. E isso é importante para equipas que jogam com jogadores nas alas. Portu, da Real Sociedad, também é um jogador que eu gosto", apontou.



Relacionadas Figo: «João Félix vai ser muito melhor do que já é. Tem um dom único»