Luís Gonçalves volta a ganhar por Moçambique

Moçambique venceu ontem o Quénia, pela margem mínima (1-0), num particular, e continua a somar vitórias sob o comando técnico de Luís Gonçalves. O selecionador, de 47 anos, alcançou o terceiro triunfo consecutivo nos Mambas (só sabe vencer), já que havia afastado as ilhas Maurícias na primeira eliminatória da qualificação para o Mundial’2022.

Já ontem, o encontro contava como preparação para a qualificação da CAN’2021 e teve em Amâncio Canhembe, do V. Setúbal, a grande figura ao apontar o único golo (69’).

Os próximos encontros de Moçambique serão a contar para a qualificação para a CAN. Os Mambas defrontam o Ruanda, a 11 de novembro, e Cabo Verde, a 19 desse mês.

Bolasie assiste em desaire

Ainda ontem, a Costa do Marfim venceu (3-1) a RD Congo num particular que teve Bolasie na 2ª parte. O avançado do Sporting assistiu Akolo (64’) para o único golo do Congo, tal como havia feito no particular anterior com a Argélia.