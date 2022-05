Luís Martins a caminho do Vancouver Whitecaps

Luís Martins, de 29 anos, está a caminho do Vancouver Whitecaps, equipa da Major League Soccer. O lateral português está sem clube, após ter terminado contrato com outra equipa do mesmo campeonato (Sporting Kansas City), eapurou que a negociação entre as duas partes está nos últimos detalhes.Luís Martins fez parte da formação no Benfica, tendo chegado a jogar na equipa principal. Representou ainda Gil Vicente, Marítimo e Chaves em Portugal; Osasuna e Granada em Espanha