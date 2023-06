Luís Martins e Ryan Gauld revalidam conquista do Canadian Championship

Formando no Benfica, o lateral esquerdo Luís Martins elevou o nome de Portugal na América do Norte, ao ajudar o Vancouver Whitecaps a conquistar o Canadian Championship. O internacional jovem português, atualmente com 30 anos, foi lançado na segunda parte da final frente ao Montréal, na madrugada desta quinta-feira, que o Vancouver Whitecaps venceu por 2-1.Neste triunfo, como titular, também participou o criativo escocês e ex-Sporting, Ryan Gauld, que apontou de penálti o segundo golo da equipa, já com Luís Martins em campo. Antes disso, Brian White adiantou o Vancouver Whitecaps no marcador e, já perto do fim, Sunusi Ibrahim reduziu para o Montréal.Luís Martins, de resto, revela-se um verdadeiro talismã para a sua equipa, uma vez que está a cumprir a segunda época no Vancouver Whitecaps e venceu esta taça outras tantas vezes. Recorde-se que, em termos de campeonato, esta equipa disputa a MLS norte-americana.