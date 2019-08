Luís Martins reforça Sporting Kansas City

O Sporting Kansas City, clube da MLS, anunciou esta sexta-feira a contratação de Luís Martins que havia rescindido contrato com o Chaves em maio. O jogador de 27 anos, natural de Lamego, que na última época realizou 21 partidas oficiais pelos flavienses e apontou um golo, assinou um contrato válido até 2021 com o emblema norte-americano, tendo o Sporting Kansas City ficado com a opção de renovação do vínculo contratual por mais uma temporada.





Lateral esquerdo de raiz, Luís Martins, que passou pela formação do Benfica e também alinhou no Marítimo, tem agora uma primeira experiência fora do continente europeu. Com duas aventuras no estrangeiro, mais precisamente em Espanha, no Osasuna e no Granada, terá agora uma terceira aventura internacional numa equipa que já contou com uma cara conhecida do futebol português, Fredy Montero.