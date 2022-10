NEWS | ‘Caps have signed wingback Luís Martins to a new contract through 2024, with a club option for 2025 ?? #VWFC — Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) October 18, 2022

Luís Martins renovou contrato com os Vancouver Whitecaps até 2024, com mais um ano de opção. O lateral-esquerdo de 30 anos está no clube desde maio, tendo efetuado 13 jogos com a camisola da equipa canadiana.Antes de se mudar para o Canadá, o defesa português esteve três temporadas ao serviço dos norte-americanos do Sporting Kansas City, clube que lhe abriu as portas da MLS em 2019Ao longo da carreira, Luís Martins acumulou passagens pelo Benfica, Marítimo, Gil Vicente, Chaves e pelos espanhóis do Granada.