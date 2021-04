Luís Mata no onze da jornada na Polónia

Luís Mata voltou a ser incluído pela Liga polaca no onze ideal da jornada, desta feita pela boa exibição que protagonizou frente ao Wisla Plock.





O lateral-esquerdo do Pogon Szczecin foi importante no triunfo por 2-0 da sua equipa e deu seguimento a uma época consistente na Polónia.Esta exibição não passou em claro e valeu-lhe um lugar no onze ideal.