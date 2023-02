Luís Mata pode trocar o Pogon Szczecin pelo Zaglebie Lubin

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Luís Mata pode vir a trocar de clube na Polónia. Segundo apurou, o lateral-esquerdo é alvo do Zaglebie Lubin, isto numa altura em que está em final de contrato com o Pogon Szczecin.A cumprir a terceira temporada na Polónia, Luís Mata tem tido utilização regular e, com efeito, despertou o interesse de um antigo campeão daquele país, que venceu a principal liga em em 1990/91 e 2006/07.