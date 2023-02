Luís Mata troca de clube na Polónia e ruma ao Zaglebie Lubin

Luís Mata é o mais recente reforço do Zaglebie Lubin, da Polónia. O lateral-esquerdo, de 25 anos, foi apresentado esta terça-feira, já depois de ter assinado um contrato válido por duas temporadas e meia.Desta forma, depois de dois anos e meio positivos no Pogon Szczecin, o defesa, que estava em final de contrato, vai mudar de ares e procurar ser feliz no antigo campeão polaco, que atualmente ocupa a 15.ª posição no campeonato.