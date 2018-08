Luís Norton de Matos é o novo treinador da equipa de sub-21 do Antuérpia, na Bélgica. O treinador português, que jogou no Standard Liège no final da década de 70 e princípio da década de 80, vai ter como adjuntos Ken Bastin e Sven Van den Broeck.Recorde-se que Norton de Matos, de 64 anos, deixou há pouco mais de um mês a Índia onde treinou o Indian Arrows e as seleções de sub-19 e sub-17. Em Portugal, o último clube que orientou foi o U. Madeira (2015/16)