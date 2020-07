Luís Pimenta é o novo selecionador de sub-18 e sub-19 da Noruega

O treinador português Luís Pimenta vai assumir as seleções de sub-18 e de sub-19 da Noruega, anunciou esta sexta-feira a Federação Norueguesa de Futebol, e vai integrar um programa de desenvolvimento de treinadores.

O técnico de 38 anos, conhecido naquele país sobretudo por ter levado o Kongsvinger, então na segunda divisão, à final da Taça, em 2016, vai voltar ao ativo para assumir as equipas jovens norueguesas após ter trabalhado, por pouco tempo, com os letãos do Riga, em 2019.

"Ser escolhido para orientar a seleção sub-19 enche-me de orgulho e honra", escreveu Pimenta na rede social Facebook.

O diretor federativo para seleções jovens, Truls Daehli, destaca, citado em comunicado, o português como "um treinador entusiasmante" que "conhece muito bem a cultura de futebol na Noruega".

Segundo a federação, Luís Pimenta começa a trabalhar no dia 17 de agosto, tendo como objetivos, explicou, "começar um processo" que possa levar os sub-19 a fases finais, como o Europeu da categoria.