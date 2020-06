Luis Suárez diz que se sente bem e 'reforça' Barcelona no regresso da Liga

O internacional uruguaio Luis Suárez é 'reforço' do Barcelona no regresso da Liga espanhola, com o avançado a referir que se sente bem, apesar da lesão e da paragem.

"Custa sempre [regressar]. Tens um certo medo, mas estou a aproveitar para exercitar-me com os meus companheiros", disse o avançado à imprensa, num momento em que volta a estar apto depois ter tido uma lesão que iria afastá-lo toda a época.

Suárez foi operado em meados de janeiro ao menisco externo do joelho direito e não era previsível que jogasse mais esta época, mas a suspensão em março das competições, devido à covid-19, deu-lhe o 'tempo' necessário para recuperar.

"Treinei em casa e esperei que pudéssemos voltar a exercitarmo-nos [em conjunto]", adiantou o jogador, acrescentando que o desafio agora é jogar "com tanto calor" e num cenário "peculiar", originado pela ausência de público.

A Liga espanhola, suspensa desde março, regressa em 11 de junho, depois de as equipas já terem iniciado os trabalhos em grupo, embora no Barcelona a 'estrela' Lionel Messi tenha feito na quarta-feira trabalho à parte.

Um cenário que os catalães desvalorizaram, referindo que não existe "nenhuma preocupação" com o estado físico do argentino, embora a imprensa avance que Messi tem problemas num adutor e está em dúvida para o jogo de 13 de junho com o Maiorca.

De acordo com a TV3, o jogador terá realizado uma ressonância para avaliar o grau da lesão muscular.

A 11 jornadas do final, o FC Barcelona lidera o campeonato, com 58 pontos, mais dois do que o Real Madrid, enquanto o Sevilha é terceiro classificado, com 47.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas -- Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Escócia, Bélgica e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália e Espanha. A Liga alemã foi retomada em 16 de maio e a portuguesa na quarta-feira.