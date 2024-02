Luis Suárez revela que esteve perto de substituir Benzema no Real Madrid

Luis Suárez concedeu uma entrevista ao programa 'La Mesa' revelando que esteve muito perto de assinar pelo Real Madrid no verão de 2014, antes de trocar o Liverpool pelo Barcelona, para substituir o internacional francês Karim Benzema que estaria de saída para a Premier League, para representar o Arsenal.

"O meu representante conversou com o Real Madrid antes do Mundial 2014. O Real Madrid queria contratar-me e tudo estava a ir na direção certa. Estavam a pensar em vender o Benzema para o Arsenal, já estava tudo feito," revelou o internacional uruguaio.

O avançado, de 37 anos, lembrou que o episódio da mordidela em Chiellini, num jogo da fase de grupos do Mundial do Brasil, em que o Uruguai venceu a Itália por 1-0, acabou por esfriar o interesse dos merengues, uma vez que o avançado foi suspenso pela FIFA, ficando impedido de exercer qualquer atividade no futebol durante quatro meses.

"Quando começou o Mundial, o Barcelona entrou na corrida e obviamente que eu preferia o Barça. Com a situação da mordidela, o interesse do Real Madrid diminuiu e o Barcelona intensificou as negociações e interessou-se mais. No final, tive as duas opções e escolhi o Barcelona porque era o meu sonho", completou o avançado.

Recorde-se que Luis Suárez transferiu-se para o Barcelona em julho de 2014, proveniente do Liverpool, por 81,7 milhões de euros. O atacante, que atualmente representa o Inter Miami, tornou-se uma lenda no clube catalão e formou um dos trios mais bem-sucedidos da história do futebol com Messi e Neymar, registando 195 golos e 113 assistências em 283 jogos, conquistando uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, quatro campeonatos espanhóis, quatro Taças do Rei e duas Supertaças de Espanha.