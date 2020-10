Lukaku atira-se ao Manchester United: «Há um ano era lento, preguiçoso...»

Romelu Lukaku foi do '8 ao 80' no que às avaliações do seu trabalho diz respeito. Em declarações ao 'The Time', o agora jogador do Inter, ex-Manchester United, reconhece que os red devils nunca lhe deram o devido valor.





"Há um ano, quando estava em Inglaterra, eu era 'preguiçoso, não corria, não fazia isto e aquilo'. Aqui, eles chamam-me de trabalhador mais esforçado do plantel. Se olharem para mim a jogar aqui ou no United - quer dizer, sei que há melhorias -, mas o mesmo Rom ainda está lá", disse.E prosseguiu: "Se olharem para mim agora, vão ver um resultado diferente, vêem uma pessoa inteira, vêem todo o potencial. Vêem o que eu poderia estar a fazer em Inglaterra. Chamavam-me de lento e eu ficava 'lento? Eu, lento? Não consigo acompanhar o ritmo do jogo rápido do Manchester United?'".