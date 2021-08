Lumor de luto pela morte do filho

Lumor, internacional ganês que rescindiu com o Sporting na semana passada para assinar pelo Aris, perdeu o filho recém-nascido na passada sexta-feira, após complicações no parto. As causas da morte são desconhecidas, e o esquerdino recebeu autorização para viajar até ao Gana para participar nas cerimónias fúnebres. Ao jogador e a toda a família, Record envia a mais sentidas condolências.